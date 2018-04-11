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В Москве упростили порядок размещения инженерных сетей в ходе реновации
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В Москве упростили порядок размещения инженерных сетей в ходе реновации 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Порядок размещения инженерных сетей в ходе выполнения программы реновации жилья упростили в Москве, в частности, срок выдачи разрешения на использование земельного участка для таких объектов составит 10 рабочих дней, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.
Как пояснил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы, которое является результатом работы департамента по снижению административных барьеров в строительной отрасли в целях реализации программы реновации.
«Постановлением установлен перечень линейных объектов, размещение которых в рамках программы реновации будет осуществляться на основании разрешения на использование земельного участка (земель). Срок получения такого разрешения составит 10 рабочих дней», — отметил Левкин.
По его словам, это позволит значительно сократить сроки оформления земельно-имущественных отношений при размещении инженерных сетей в рамках реализации программы реновации, что, в свою очередь, приведет не только к сокращению сроков строительства таких инженерных сетей, но и положительно скажется на сроках технологического подключения объектов по программе. Действие постановления распространяется на отношения, возникшие с 30 марта 2018 года.
Левкин подчеркнул, что город сохранит контроль за строительством инженерных сетей путем проведения экспертизы проектной документации таких объектов и государственного строительного надзора.
Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждены 242 стартовые площадки для переселения жителей.
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