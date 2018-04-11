В Москве упростили порядок размещения инженерных сетей в ходе реновации

Порядок размещения инженерных сетей в ходе выполнения программы реновации жилья упростили в Москве , в частности, срок выдачи разрешения на использование земельного участка для таких объектов составит 10 рабочих дней, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Постановлением установлен перечень линейных объектов, размещение которых в рамках программы реновации будет осуществляться на основании разрешения на использование земельного участка (земель). Срок получения такого разрешения составит 10 рабочих дней», — отметил Левкин.

По его словам, это позволит значительно сократить сроки оформления земельно-имущественных отношений при размещении инженерных сетей в рамках реализации программы реновации, что, в свою очередь, приведет не только к сокращению сроков строительства таких инженерных сетей, но и положительно скажется на сроках технологического подключения объектов по программе. Действие постановления распространяется на отношения, возникшие с 30 марта 2018 года.

Левкин подчеркнул, что город сохранит контроль за строительством инженерных сетей путем проведения экспертизы проектной документации таких объектов и государственного строительного надзора.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждены 242 стартовые площадки для переселения жителей.