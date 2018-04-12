Подобрана первая стартовая площадка по программе реновации в районе Восточный

Для жителей района Восточный подобрана первая стартовая площадка для реализации программы реновации, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«Благодаря принятому мэром Москвы Сергеем Собяниным решению, в районе Восточный Восточного административного округа Москвы подобрана стартовая площадка для переселения жителей по программе реновации. Данное решение особенно значимо для района Восточный, поскольку ранее в нем отсутствовали «старты» для переселения жителей по программе», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина

В пресс-службе департамента градостроительной политики уточнили, что площадка находится по адресу: пос. Восточный, участки 1 и 2. Это одна из семи новых стартовых площадок, о которых ранее говорил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин . «Добавлены семь новых площадок, которые находятся в четырех округах: САО, СВАО, ВАО, ЮАО. Один земельный участок по адресу: ул. Севанская, вл. 54-56 исключен из-за большого количества инженерных коммуникаций», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.

С. Левкин добавил, что при выборе стартовых площадок учитывалось, чтобы новая площадка находилась в районе реновации, вблизи домов, включенных в программу, важно, чтобы площадки были с минимальным набором обременений, была возможность квартальной застройки. Руководитель департамента отметил, что существующий перечень из 242 стартовых домов не является окончательным и будет актуализирован по итогам дополнительной проработки площадок.