Проездные «Подорожник» и «Тройка» будут действовать сразу в двух городах

Пассажиры петербургского метрополитена смогут оплатить проезд в подземке картой «Тройка», а в Москве можно будет воспользоваться питерским «Подорожником».

Позже эта система будет внедрена и для оплаты проезда в наземном транспорте двух городов.