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Проездные «Подорожник» и «Тройка» будут действовать сразу в двух городах
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Проездные «Подорожник» и «Тройка» будут действовать сразу в двух городах 

АиФ Санкт-Петербург 31 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Проездные «Подорожник» и «Тройка» теперь будут действовать в подземках двух российских столиц — Петербурга и Москвы, сообщает пресс-служба Смольного. Об этом вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин договорился с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым на встрече, которая состоялась 11 апреля.
Пассажиры петербургского метрополитена смогут оплатить проезд в подземке картой «Тройка», а в Москве можно будет воспользоваться питерским «Подорожником».
Позже эта система будет внедрена и для оплаты проезда в наземном транспорте двух городов.
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