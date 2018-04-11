В Москве построят детсад с ягодным огородом

В Москве построят детский сад с собственным ягодным огородом

Он появится в 2020 году в районе Южное Бутово на пересечении улиц Поляны и Скобелевской.

В учреждении будет открыто шесть групп на 150 малышей. Особенностью этого садика станет огород-ягодник, где дети смогут самостоятельно высаживать садовые культуры и наблюдать за их ростом, а после — пробовать результат своих трудов.

Каждый из трёх этажей детского сада будет иметь игровую, большую спальню, буфетную, а также прихожую с индивидуальными шкафчиками и туалетную комнату. В здании будет работать большой лифт грузоподъёмностью 1000 килограммов, предназначенный для детей с ограниченными возможностями. Для доставки еды из пищеблока в группы также планируется использовать специальный грузоподъёмник. Отмечается, что садик будет одним из самых современных в столице.

Многие воспитательные учреждения уже имеют подобный опыт организации ягодников, только в меньших масштабах. Обычно в детских садах создаются мини-огороды на подоконниках. По словам экспертов, это учит детей любить и сохранять природу.

В некоторых регионах организуют полноценные приусадебные участки, где выращивают овощи и зелень, которые потом идут в пищу. Однако таких учреждений немного.

Недавно комиссия Мосгордумы по экологической политике выступила с инициативой выращивания овощей и фруктов на пришкольных участках. В частности, это касается учебных заведений, находящихся в сельских поселениях.

По мнению члена комитета Госдумы по образованию и науке Алёны Аршиновой, это будет способствовать повышению качества питания детей. При этом депутаты отмечают, что основная цель организации огородов — обучение и приобщение ребят к природе, а не попытка прокормить всю школу.

В настоящий момент в Москве наблюдается достаточно высокий уровень организации питания в школах и детских садах. В последних воспитанников кормят 5 раз в день полностью за счёт бюджетных средств. Приготовлением рационов занимаются специализированные комбинаты, которые гарантируют высокое качество своей продукции.

Эксперты отмечают, что идея создания огородов, будь то небольшой участок возле детского сада или школы, или же просто выращивание рассады на подоконнике, несёт в себе множество положительных моментов.