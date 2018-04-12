Акция «Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах Москвы 14 апреля

Акция «Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах Москвы 14 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«14 апреля 2018 г. крупнейшие вокзалы страны примут участие в ежегодной международной образовательной акции «Тотальный диктант». Так, диктант можно будет написать на Курском, Казанском, Ярославском, Рижском вокзалах в Москве», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также его можно будет написать на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге , на вокзале Ростов-Главный в Ростове-на-Дону.

«Акция пройдет с 14:00 до 15:30 (по московскому времени) в исторических залах вокзалов — в залах повышенной комфортности, а на Витебском вокзале в холле царской лестницы. Текст диктанта будут зачитывать публичные люди, актеры театра и кино», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что согласно прогнозам, на вокзалах напишут диктант около 1 тыс. человек.