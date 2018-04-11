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Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
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Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников 

Москва меняется 2 часа назад
Фасады столичного концертного зала в парке «Зарядье» украсят повторяющиеся архитектурные элементы, представляющие собой шестиугольники. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
По его словам, этот узор является одним из стилеобразующих элементов всего украшения парка. «Этот паттерн проходит через весь проект „Зарядья“ и легко заметен в деталях. Например, плиткой такой шестиугольной формы выложены все дорожки в парке», — рассказал С. Кузнецов.
Он добавил, что в настоящее время в здании ведется отделка интерьеров, монтаж инженерных систем, освещения. Снаружи работы над фасадами практически завершены.
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