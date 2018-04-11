Валаамская улица будет закрыта для проезда до 10 сентября

В связи с проведением строительных работ полностью перекрыта Валаамская улица. Ограничение будет действовать до 10 сентября. Об этом сообщается на портале «Московский транспорт».

«С 10 апреля по 10 сентября движение по Валаамской улице будет перекрыто. А с 10 сентября до 20 декабря на улице будет работать только одна полоса в каждом направлении», — говорится в материале.

В нем также уточняется, что с 15 апреля по 20 декабря движение будет ограничено на Зеленоградской и Большой Академической улицах с поэтапным занятием одной полосы и созданием временных расширений. (мю)