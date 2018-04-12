Ещё
До сентября перекрывается движение на участке улицы Валаамская
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До сентября перекрывается движение на участке улицы Валаамская 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Временные ограничения связаны с постройкой Северо-восточной хорды.
Движение транспорта перекрыто на участке улицы Валаамская до осени. Временные ограничения вводятся для столичных автомобилистов из-за проведения строительных работ.
Данная информация появилась в среду, 11 апреля.
— Движение перекрыто до 10 сентября на участке улицы Валаамская от Дмитровского шоссе до улицы Большая Академическая, — поясняется в сообщении Информационного центра транспортного комплекса Москвы на портале mos.ru.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Доступ к парковкам могут ограничить на ряде улиц Москвы до 15 апреля
Вечерняя Москва: последние новости
Пилотный проект «Умный счетчик» будет запущен в Москве в 2018 году. График движения электричек Ярославского направления Московской железной дороги изменится с 14 апреля Крылатский мост практически готов
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус185
«РФ понесет от американцев большой ущерб»454
США рассказали о возможности удара по военным РФ70
ВВС Британии готовы ударить по Сирии25
ОЗХО выложила итоги расследования по делу Скрипаля4
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение