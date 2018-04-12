До сентября перекрывается движение на участке улицы Валаамская

Временные ограничения связаны с постройкой Северо-восточной хорды.

Движение транспорта перекрыто на участке улицы Валаамская до осени. Временные ограничения вводятся для столичных автомобилистов из-за проведения строительных работ.

Данная информация появилась в среду, 11 апреля.

— Движение перекрыто до 10 сентября на участке улицы Валаамская от Дмитровского шоссе до улицы Большая Академическая, — поясняется в сообщении Информационного центра транспортного комплекса Москвы на портале mos.ru

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