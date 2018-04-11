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Москва и Петербург наращивают отношения в транспортной сфере
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Москва и Петербург наращивают отношения в транспортной сфере 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает пресс-служба городской администрации, во встрече участвовали заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов и представители транспортной отрасли.
«Московские и петербургские транспортники продолжили обсуждение темы интеграции билетных систем двух столиц, обращения кобрендинговых карт «Тройка-Подорожник», распространяемых в Москве, и «Подорожник-Тройка», распространяемых в Санкт-Петербурге. Впервые кобрендинговые карты были продемонстрированы на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня 2017 года и с того же дня поступили в продажу в кассы метрополитенов Москвы и Санкт-Петербурга. Всего было выпущено и реализовано: карт «Тройка-Подорожник» (Москва) — 40 тыс. шт., карт «Подорожник-Тройка» (Санкт-Петербург) — 23 тыс. шт.», — рассказала пресс-служба.
«Наша ключевая задача — приоритетное развитие общественного городского транспорта, повышение качества обслуживания пассажиров при самых высоких стандартах надежности и безопасности. Умный город начинается с умного транспорта. Эффективная работа московских и петербургских транспортников напрямую влияет на показатели социально-экономического развития двух столиц, повышение привлекательности городской среды, общественной и инвестиционной активности. Такие встречи полезны, они помогают обогащаться взаимным опытом», — заявил вице-губернатор Игорь Албин.
Фото: wikipedia.org
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