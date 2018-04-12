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Пункт сбора одежды и продуктов открылся в районе Арбат
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Пункт сбора одежды и продуктов открылся в районе Арбат 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Благотворительный пункт сбора одежды, книг и продуктов открылся на Новом Арбате. Об этом стало известно 10 апреля.
На сайте Агентства городских новостей «Москва» сообщили, что на улице Новый Арбат, дом 17, появился стационарный контейнер, который установлен для сбора вещей. Кроме того, книги в дар можно отдать волонтерам, которые работают на этой же улице возле дома 21.
Принести необходимые вещи для нуждающихся можно ежедневно с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг. С пятницы по воскресенье пункт работает с 11: 00 до 21:00.
Отметим, что мероприятия проходят в рамках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар».
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