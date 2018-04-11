Москомархитектура: Общая площадь детского сада на Варшавском шоссе составит около 2,5 тыс. кв. м 

Детский сад общей площадью около 2,5 тыс. кв. м построят на Варшавском шоссе, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).
«Детский сад на 125 мест построят на Варшавском шоссе. Точный адрес объекта: Варшавское шоссе, вл. 141, корп. 2. Территория вокруг детского сада будет благоустроена. Для каждой из групп на ней будет организована игровая площадка и навес от непогоды и солнца. Общая площадь здания составит около 2,5 тыс. кв. м. Проектировщик — ООО «ПИК-Проект». Заказчик — ПАО «ПИК», — говорится в сообщении.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в новом здании сможет заниматься пять групп разных возрастов. В пресс-службе добавили, что в каждой из пяти групповых ячеек расположится игровая, спальня, раздевалка и буфет. В целом они займут два этажа.
«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, яркие, оригинальные и комфортные детские сады — это новая норма города. Таким будет и новое учреждение на Варшавском шоссе. Здание примыкает к строящемуся жилому дому и, несмотря на свою компактность, обеспечит детей всем необходимым», — отметил С. Кузнецов.