Собянин обратился с призывом к москвичам

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Собянин призвал москвичей помочь бездомным животным 

Москва24 1 час назад
Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы посетить мастер-классы по оказанию помощи брошенным домашним животным. Занятия проводят на Тверском бульваре в рамках фестиваля "Пасхальный дар".
"Волонтеры благотворительных фондов проводят на Тверском бульваре акции и мастер-классы по уходу, лечению и реабилитации брошенных кошек и собак", — написал мэр на своем персональном сайте. Всех желающих научат находить контакт с покинутыми животными, гостям помогут найти новых четвероногих друзей и расскажут о ветклиниках, где таким питомцами могут помочь.
Глава города поблагодарил всех, кто проявляет заботу о брошенных питомцах. Он отметил ценность таких поступков в сложных городских условиях.
Детские воспоминания о домашних животных являются одними из самых светлых, отметил мэр.
"Большую часть жизни рядом со мной была собака, и неважно, породистая или нет. Детские воспоминания о щенке, которого ты выращивал, одни из самых светлых, а о том, как собака уходила из жизни от чумки, — самые горестные", — написал он.
Фестиваль "Пасхальный дар" проходит в столице с 7 апреля. Темой мероприятия в 2018 году стала благотворительность. На площадках фестиваля работают различные фонды, которые помогают малоимущим семьям, детям с инвалидностью и сиротам, а также бездомным животным.
Часть выручки от продаж пойдет на благотворительность. Напрямую профинансировать фонды можно, купив сувениры изготовленные их подопечными.
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