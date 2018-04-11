Собянин обратился с призывом к москвичам

Собянин призвал москвичей помочь бездомным животным

Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы посетить мастер-классы по оказанию помощи брошенным домашним животным. Занятия проводят на Тверском бульваре в рамках фестиваля "Пасхальный дар".

"Волонтеры благотворительных фондов проводят на Тверском бульваре акции и мастер-классы по уходу, лечению и реабилитации брошенных кошек и собак", — написал мэр на своем персональном сайте. Всех желающих научат находить контакт с покинутыми животными, гостям помогут найти новых четвероногих друзей и расскажут о ветклиниках, где таким питомцами могут помочь.

Глава города поблагодарил всех, кто проявляет заботу о брошенных питомцах. Он отметил ценность таких поступков в сложных городских условиях.

Детские воспоминания о домашних животных являются одними из самых светлых, отметил мэр.

"Большую часть жизни рядом со мной была собака, и неважно, породистая или нет. Детские воспоминания о щенке, которого ты выращивал, одни из самых светлых, а о том, как собака уходила из жизни от чумки, — самые горестные", — написал он.

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит в столице с 7 апреля. Темой мероприятия в 2018 году стала благотворительность. На площадках фестиваля работают различные фонды, которые помогают малоимущим семьям, детям с инвалидностью и сиротам, а также бездомным животным.

Часть выручки от продаж пойдет на благотворительность. Напрямую профинансировать фонды можно, купив сувениры изготовленные их подопечными.