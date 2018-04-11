В 2018 году в Липецке отремонтируют 17 магистралей

В этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Липецке отремонтируют 17 магистралей, сообщила пресс-служба мэрии.

В список вошли улицы:

Ленина (от Гагарина до Зегеля), Гагарина (от Циолковского до Ленина, включая площадь Авиаторов), Неделина (от площади Победы до района ОТТ «Петровский рынок»), Первомайская (от площади Победы до улицы Карла Маркса ), Баумана (от трассы «Орел-Тамбов» до трассы «Липецк-Доброе-Чаплыгин»), Московская (от кольцевого движения улица Московская — улица Катуковадо улицы Ангарская), Опытная (от Лебедянского шоссе до улицы Агрономическая), Железнякова (от проезда Боевой до улицы Полевая), Гайдара (от железнодорожного переезда до ООТ «Сады Студеновскогорудоуправления»), Ферросплавная (от пересечения с переулком Бестужева до кольцевого движения улиц Алмазная — Ферросплавная), Неделина (от площади Победы до кольцевого движения улиц Папина — Неделина), проспект Мира (от пересечения улицы Марии Расковой и переулка Бестужева до площади Мира, включая её саму).проезд Боевой (от Опытной до пересечения с Железнякова) участок дороги от кольцевого движения проспекта Победы — улица Катукова до кольцевого движения улица Металлургов — улица Краснозаводская (подходы к 2-му мостовому переходу), от Усманской трассы до улицы Полетаева (Заречье), от улицы Ковалева до пересечения с площадью Заводская, от улицы Лебедянское шоссе до улицы Рыбалко (10 Шахта).

В первую очередь отреставрируют улицы Первомайская, Гагарина, Неделина и проспект Мира. Самым сложным участком специалисты считают шестиполосную и пятикилометровую магистраль на улице Гагарина. Всего в 2018 году в Липецке приведут в порядок более 30 км дорог. На эти цели выделят более 1 млрд рублей.