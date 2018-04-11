На ВДНХ пройдет фестиваль японской культуры

С 28 по 29 апреля на ВДНХ в седьмой раз пройдет фестиваль Hinode Power Japan. На фестивале ожидается насыщенная развлекательная программа с настольными играми и выступлениями японской рок-группы, познавательными лекциями и мастер-классами.

Посетителям фестиваля расскажут о трендах в робототехнике, а также покажут премьеры аниме. На мастер-классах москвичи смогут выучить элементарные слова и фразы на японском и попробовать нарисовать мангу, а также увидеть, как создаются картины тушью в технике монохромной живописи. Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы по оригами, живописи и японской каллиграфии.

Отдельную площадку фестиваля оборудуют для занятий спортом. Помимо показательных выступлений восточных единоборств (иайдо, айкидо, кэндо, сумо), здесь можно поучаствовать в боевых мастер-классах и игровых поединках.

Также на выставочном пространстве организуют выставку-продажу японской одежды, продуктов и техники. Поесть после занятий и мастер-классов можно в зоне фуд-корта, где японские рестораны представят авторские блюда.

Мероприятия пройдут в павильоне №75. Приобрести

билеты

можно на официальном сайте фестиваля.

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