В Москве расцвели первые подснежники

Как сообщили в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода", цветы расцвели на особо охраняемых природных территориях столицы.

"Подснежник белоснежный был сегодня замечен на территории Измайловского лесопарка. Одинокий цветок грациозно покачивал белоснежным венчиком рядом с раскидистым деревом", — сообщили в пресс-службе.

Также специалисты Мосприроды зафиксировали, что в Царицыно зацвела лещина обыкновенная, а в долине реки Яузы обнаружили более 50 пролесок.