Ещё
В Москве расцвели первые подснежники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве расцвели первые подснежники 

Газета.Ru 55 минут назад
В Москве расцвели первые подснежники, передает агентство городских новостей "Москва"
Как сообщили в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода", цветы расцвели на особо охраняемых природных территориях столицы.
"Подснежник белоснежный был сегодня замечен на территории Измайловского лесопарка. Одинокий цветок грациозно покачивал белоснежным венчиком рядом с раскидистым деревом", — сообщили в пресс-службе.
Также специалисты Мосприроды зафиксировали, что в Царицыно зацвела лещина обыкновенная, а в долине реки Яузы обнаружили более 50 пролесок.
В прошлом году первые в Москве подснежники расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарской огород" 20 февраля. В 2016 году подснежники появились в саду 13 февраля, в 2015-м — 24 февраля, а в 2014-м — аж 13 января из-за резкого потепления в столице.
Газета.Ru: последние новости
Режиссер Алексей Герман — младший и писатель Алексей Иванов встретятся с москвичами в рамках "Библионочи" Власти Москвы прокомментировали намерение Яшина баллотироваться в мэры Редкая орхидея-вампир из Эквадора расцвела в Ботаническом саду МГУ
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России590
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1347
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
Рынок отреагировал на заявление Трампа40
США подняли в воздух самолет «судного дня»74
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Ближний Восток
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение