В Москве расцвели первые подснежники, передает агентство городских новостей "Москва"
Как сообщили в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода", цветы расцвели на особо охраняемых природных территориях столицы.
"Подснежник белоснежный был сегодня замечен на территории Измайловского лесопарка. Одинокий цветок грациозно покачивал белоснежным венчиком рядом с раскидистым деревом", — сообщили в пресс-службе.
Также специалисты Мосприроды зафиксировали, что в Царицыно зацвела лещина обыкновенная, а в долине реки Яузы обнаружили более 50 пролесок.
В прошлом году первые в Москве подснежники расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарской огород" 20 февраля. В 2016 году подснежники появились в саду 13 февраля, в 2015-м — 24 февраля, а в 2014-м — аж 13 января из-за резкого потепления в столице.