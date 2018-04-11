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Движение на юго‑западе Москвы ограничат с 15 апреля из‑за строительства инженерных сетей
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Движение на юго‑западе Москвы ограничат с 15 апреля из‑за строительства инженерных сетей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Передвижение автотранспорта по двум улицам в Южном Бутове будет ограничено в связи со строительством инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.
«Ограничения будут действовать с 15 апреля по 15 июля на участке Бачуринской улицы от дома 22, корпус 1 до Фитеревской улицы. А также с 10 мая по 20 июня перекроют участок Фитаревской улицы в районе пересечения с Бачуринской улицей», — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, будет ограничена одна полоса с обустройством временных уширений.
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