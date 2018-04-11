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Завершается строительство Крылатского моста
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Строительство Крылатского моста в Москве близится к завершению 

Москва24 2 часа назад
Работы по строительству Крылатского моста в Москве вышли на финишную прямую. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
Глава ведомства напомнил, что Крылатский мост возводят в составе Южного участка Северо-Западной хорды. По его словам, основные конструкции моста уже готовы.
"На пролетных строениях завершен монтаж барьерного ограждения, установлены светоотражатели, решетки водоотводных лотков", − уточнил Бочкарев.
Он отметил, что "строителям осталось завершить благоустройство и выполнить работы по укреплению берегового откоса". Сергей Собянин ранее поставил задачу выполнить все работы на этом участке хорды до конца года, напомнил руководитель департамента.
Помимо этого, на проезжей части специалисты приступили к переустройству контактной сети и монтажу объектов автоматизированной системы управления дорожным движением, а также систем освещения трассы и водостока.
Наряду с возведением Крылатского моста, в рамках данного этапа работ на южном участке Северо-Западной хорды запланирована реконструкция улиц Крылатская и Нижние Мневники, а также создание боковых проездов к Крылатскому мосту со стороны этих двух улиц.
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