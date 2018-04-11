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Строительство Крылатского моста завершается в Москве
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Строительство Крылатского моста завершается в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Строители завершили возведение основных конструкций Крылатского моста в Москве, осталось закончить благоустройство и выполнить работы по укреплению берегового откоса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.
«Мы вышли на завершающий этап строительства Крылатского моста в составе Южного участка Северо-Западной хорды, второй этап. Закончено строительство основных конструкций моста. На пролетных строениях завершен монтаж барьерного ограждения, установлены светоотражатели, решетки водоотводных лотков», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
По его словам, строителям осталось завершить благоустройство и выполнить работы по укреплению берегового откоса. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до конца года полностью завершить работы на этом участке Северо-Западной хорды.
Кроме этого, на проезжей части улично-дорожной сети ведется переустройство контактной сети, монтаж объектов автоматизированной системы управления дорожным движением, объектов наружного освещения, водостока.
Объект строится в составе Южного участка Северо-западной хорды, этап 2.1.2: «Дорога от улицы Крылатской до улицы Нижние Мневники дом 3».
«В рамках этапа предусматривается строительство или реконструкция: улица Нижние Мневники (реконструкция) — 0,52 километра; боковой проезд вдоль прохода к Крылатскому мосту со стороны Крылатской улицы — 0,25 километра, боковой проезд вдоль прохода к Крылатскому мосту со стороны улицы Нижние Мневники с разворотом в сторону Крылатской улицы — 0,75 километра, улица Крылатская (реконструкция) — 0,3 километра, Крылатский мост (реконструкция и новое строительство) — 0,282 километра», — уточняется в материале.
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