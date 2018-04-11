Жители столицы могут принять участие в международном исследовании

В рамках международного исследования ассоциации крупнейших метрополитенов мира проводится опрос пассажиров с 9 апреля по 6 мая. Полученную информацию используют при составлении международных рейтингов. Об этом сообщили на сайте Московского метрополитена.

«С 9 апреля по 6 мая жители и гости столицы могут высказать своё мнение о работе Московского метрополитена, приняв участие в международном исследовании. Опрос позволит дать оценку услугам и сервисам, предоставляемым в московском метро. Полученная в ходе опроса информация в дальнейшем будет способствовать улучшению работы метрополитена», — написано в сообщении.

Пассажиры 24 метрополитенов в разных странах мира будут оценивать работу своего подземного транспорта. Московский метрополитен участвует в таком опросе уже в третий раз.

Участники опроса оценивают работу метрополитена в различных областях: обслуживание пассажиров, комфортность перевозок, безопасность, соблюдение графика движения поездов, навигация, чистота станций и поездов и других. Опрос доступен на русском и английском языке.

На русском языке опрос можно пройти по ссылке: www.surveymonkey.co.uk/r/MoscowMetro2018.