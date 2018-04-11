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Жители столицы могут принять участие в международном исследовании
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Жители столицы могут принять участие в международном исследовании 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
В рамках международного исследования ассоциации крупнейших метрополитенов мира проводится опрос пассажиров с 9 апреля по 6 мая. Полученную информацию используют при составлении международных рейтингов. Об этом сообщили на сайте Московского метрополитена.
«С 9 апреля по 6 мая жители и гости столицы могут высказать своё мнение о работе Московского метрополитена, приняв участие в международном исследовании. Опрос позволит дать оценку услугам и сервисам, предоставляемым в московском метро. Полученная в ходе опроса информация в дальнейшем будет способствовать улучшению работы метрополитена», — написано в сообщении.
Пассажиры 24 метрополитенов в разных странах мира будут оценивать работу своего подземного транспорта. Московский метрополитен участвует в таком опросе уже в третий раз.
Участники опроса оценивают работу метрополитена в различных областях: обслуживание пассажиров, комфортность перевозок, безопасность, соблюдение графика движения поездов, навигация, чистота станций и поездов и других. Опрос доступен на русском и английском языке.
На русском языке опрос можно пройти по ссылке: www.surveymonkey.co.uk/r/MoscowMetro2018.
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