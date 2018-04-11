Ещё
Новое здание появится у Лефортовского районного суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новое здание появится у Лефортовского районного суда 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Лефортовский районный суд переедет в новое здание, которое построят в Таможенном проезде.
На сегодняшний день по адресу: Таможенный проезд, владения 3-5, находятся некапитальные объекты, которые планируется снести. На их месте «вырастут» здания площадью более 30 тысяч квадратных метров. После завершения строительства там разместятся Лефортовский и Таганский районные суды.
Соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы под председательством Сергея Собянина.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
«Активные граждане» выбрали адреса для посадки деревьев и кустарников в столице Коммерческие объекты ТПУ «Некрасовка» выставят на торги до конца года Парк «Кузьминки» станет основной площадкой фестиваля «Пасхальный дар» в ЮВАО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства206
Первые кадры с места крушения Ил-7656
Украина начала операцию «Граница-2018»60
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии132
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров120
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
01:52
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Происшествия Криминал
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение