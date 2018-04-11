Новое здание появится у Лефортовского районного суда 

Лефортовский районный суд переедет в новое здание, которое построят в Таможенном проезде.
На сегодняшний день по адресу: Таможенный проезд, владения 3-5, находятся некапитальные объекты, которые планируется снести. На их месте «вырастут» здания площадью более 30 тысяч квадратных метров. После завершения строительства там разместятся Лефортовский и Таганский районные суды.
Соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы под председательством Сергея Собянина.