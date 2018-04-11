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Порывы ветра в Москве достигли 13 метров в секунду
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Порывы ветра в Москве достигли 13 метров в секунду 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Днем в среду в столице зафиксировали сильные порывы ветра до 13 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».
«В Зеленограде без осадков, температура воздуха 3 градуса, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха 4-5 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Местами порывы ветра до 13 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В других округах Москвы температура составляет плюс 3-6 градусов тепла.
Ранее синоптики сообщали, что максимальная температура в Московском регионе в среду составит плюс 10 градусов. Атмосферное давление окажется на 5-6 единиц выше нормы.
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