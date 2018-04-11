С 15 апреля по 20 декабря будет ограничено движение на участках трех столичных улиц

Подобные меры введены из-за строительных работ, которые запланированы в САО.

С 15 апреля 2018 года на участках трех улиц в Северном административном округе будет ограничено движение. Это связано с проведением в этом районе строительных работ. Об этом предупредили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

С 15 апреля по 1 ноября будет действовать круглосуточное ограничение на участке улицы Зеленоградская — от улицы Фестивальная до дома № 3 с поэтапным занятием одной полосы с обустройством временных уширений.

А до 20 декабря 2018 года движение ограничат на улице Валаамская — от улицы Большая Академическая до дома № 1 на одной полосе в каждом направлении с обустройством временных уширений, отмечается в сообщении агентства городских новостей «Москва»

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