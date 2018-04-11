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Липы и березы украсят транспортно-пересадочный узел «Верхние Котлы»
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Липы и березы украсят транспортно-пересадочный узел «Верхние Котлы» 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 27 минут назад
Фото: Нагатино-Садовники
Новые березы и липы высадят на территории транспортно-пересадочного узла «Верхние Котлы» уже этой весной. Соответствующая информация появилась на сайте мэра и правительства Москвы во вторник, 10 апреля.
Помимо этого, к 1 мая станции Московского центрального кольца очистят от мусора и сухостоя, а также промоют фасады станций, надземные и подземные переходы, козырьки и лестничные пролеты. Всего генеральная уборка ожидает 31 станцию МЦК.
Также на всех станциях проверят исправность освещения и при необходимости устранят неполадки.
Напомним, что в столице в апреле пройдут общегородские субботники. Горожане могут помогут очистить столицу от мусора 14 и 21 числа.
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы: последние новости
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