Липы и березы украсят транспортно-пересадочный узел «Верхние Котлы»

Новые березы и липы высадят на территории транспортно-пересадочного узла «Верхние Котлы» уже этой весной. Соответствующая информация появилась на сайте мэра и правительства Москвы во вторник, 10 апреля.

Помимо этого, к 1 мая станции Московского центрального кольца очистят от мусора и сухостоя, а также промоют фасады станций, надземные и подземные переходы, козырьки и лестничные пролеты. Всего генеральная уборка ожидает 31 станцию МЦК.

Также на всех станциях проверят исправность освещения и при необходимости устранят неполадки.

Напомним, что в столице в апреле пройдут общегородские субботники. Горожане могут помогут очистить столицу от мусора 14 и 21 числа.