Совет депутатов МО Новогиреево рассмотрел еще два адреса платной парковки 

Как сообщил глава СД МО Новогиреево Владимир Чикунов, Советом депутатов были рассмотрены и обсуждены предложения Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по организации платного парковочного пространства на территории муниципального округа Новогиреево.
Были приняты решения о расширении платного парковочного пространства по следующим адресам:
— Улица Новогиреевская — от дома № 37 до дома № 47.
— Зелёный проспект — от пересечения с 9-м проспектом до пересечения с 1-м проспектом, чётная сторона от пересечения со 2-й Владимирской улицей до пересечения с 9-м проспектом, чётная сторона от пересечения с 1-м проспектом до пересечения с улицей Молостовых.
— Федеративный проспект — от пересечения с 9-м проспектом до пересечения с 1–м проспектом.
— Братская улица — от пересечения со 2-й Владимирской улицей до пересечения с Новогиреевской улицей.
— 2-я Владимирская улица — нечётная сторона от пересечения с Зелёным проспектом до пересечения с Утренней улицей.
Кроме этого, муниципальные депутаты обратились в Департамент транспорта города Москвы с предложением по организации платного парковочного пространства еще по двум адресам: 5-й проспект — от пересечения с Федеративным проспектом до пересечения с Союзным проспектом и 2-й проспект — от пересечения с Федеративным проспектом до пересечения с Союзным проспектом.
Таким образом, платные парковки введены на пяти улицах района Новогиреево. Напомним, что средства от платных парковок направляются на благоустройство территории района.
Фото — Александр Калугин.