Совет депутатов МО Новогиреево рассмотрел еще два адреса платной парковки

Как сообщил глава СД МО Новогиреево Владимир Чикунов, Советом депутатов были рассмотрены и обсуждены предложения Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по организации платного парковочного пространства на территории муниципального округа Новогиреево.

Были приняты решения о расширении платного парковочного пространства по следующим адресам:

— Улица Новогиреевская — от дома № 37 до дома № 47.

— Зелёный проспект — от пересечения с 9-м проспектом до пересечения с 1-м проспектом, чётная сторона от пересечения со 2-й Владимирской улицей до пересечения с 9-м проспектом, чётная сторона от пересечения с 1-м проспектом до пересечения с улицей Молостовых.

— Федеративный проспект — от пересечения с 9-м проспектом до пересечения с 1–м проспектом.

— Братская улица — от пересечения со 2-й Владимирской улицей до пересечения с Новогиреевской улицей.

— 2-я Владимирская улица — нечётная сторона от пересечения с Зелёным проспектом до пересечения с Утренней улицей.

Кроме этого, муниципальные депутаты обратились в Департамент транспорта города Москвы с предложением по организации платного парковочного пространства еще по двум адресам: 5-й проспект — от пересечения с Федеративным проспектом до пересечения с Союзным проспектом и 2-й проспект — от пересечения с Федеративным проспектом до пересечения с Союзным проспектом.

Таким образом, платные парковки введены на пяти улицах района Новогиреево. Напомним, что средства от платных парковок направляются на благоустройство территории района.