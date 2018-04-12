Школьникам Москвы предложат летние стажировки на предприятиях

Тренинги, мастер-классы и лекции "Профессиональной среды" в Москве с начала учебного года посетили более 30 тысяч человек. Об этом на пресс-брифинге рассказала руководитель проекта Надежда Широкова.

Проект, напомню, пятый год погружает школьников в мир рабочих профессий, отправляя в колледжи и на предприятия столицы. Каждое занятие, по словам организаторов, посещают не меньше ста человек — учащиеся разных классов. Самые активные — дети из школ, расположенных на юго-западе Москвы. Наибольший интерес ребята проявляют к сфере услуг. Если быть конкретнее — к профессиям повара, парикмахера, официанта. Популярны дизайнеры. Заметно укрепили позиции редкие профессии — кинологи, специалисты по огранке алмазов и бриллиантов. Еще школьникам интересны технологии машиностроения, графический дизайн, беспилотные летательные аппараты. Последние три направления входят в топ-50 самых востребованных в столичном регионе, рассказал директор Московского государственного образовательного комплекса Игорь Артемьев . По его словам, мастер-классы по перспективным профессиям проходят в каждом округе — в колледжах, на предприятиях и в технопарках. Одна из учебных площадок как раз открыта в технополисе "Москва". Здесь есть и помещения для лекций, и для практических занятий. Всюду реальные станки, приборы и аппараты, которые используются на заводах и высокотехнологичных производствах. Такой промышленный мир в миниатюре для школьников, мечтающих стать технологами и инженерами…

Выбрать профессию и понять, твое это или нет, помогает и сайт profsreda.com. Здесь школьники, сомневающиеся в своем выборе, могут пройти бесплатное тестирование. Занимает оно 40 минут, зато показывает реальную картину — определяет навыки и склонности, которые, возможно, помогут ребенку принять правильное решение. Если вдруг не сработает, есть запасной вариант — обратиться к психологу. Совета можно спросить на сайте в режиме онлайн или записаться на встречу.

Летом школьники, которые захотят погрузиться в профессию поглубже, могут уйти на профессиональные каникулы. Детям предложат выбрать одно из девяти направлений, включая строительство и проектирование, IT-технологии, и пройти стажировку на действующем городском предприятии.

Кстати

Столичные колледжи 14, 21 и 28 апреля устроят для школьников Дни открытых дверей. В программе — экскурсии, мастер-классы от чемпионов и экспертов WorldSkills, встречи с работодателями и успешными выпускниками.