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Мэр призвал москвичей помочь бездомным животным‍ в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
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Мэр призвал москвичей помочь бездомным животным‍ в рамках фестиваля «Пасхальный дар» 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на мастер-классы по оказанию помощи брошенным домашним животным, которые проходят на Тверском бульваре в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
«В этом году фестиваль «Пасхальный дар» посвящен добрым делам. На Тверском бульваре работает площадка «Четвероногий друг» — в помощь бездомным животным. Волонтеры благотворительных фондов проводят на Тверском бульваре акции и мастер-классы по уходу, лечению и реабилитации брошенных кошек и собак. Рассказывают, как правильно установить с ними контакт, дают адреса ветеринарных клиник и приютов, помогают обрести четвероногих друзей», — рассказал глава города.
Мэр поблагодарил всех, кто заботится о брошенных питомцах и подчеркнул ценность таких добрых дел. «Понимаю, как это непросто в городских условиях. Но, тем более ценен такой поступок», — отметил градоначальник.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Мэр призвал москвичей помочь бездомным животным‍ в рамках фестиваля «Пасхальный дар» появились сначала на Москва Меняется.
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