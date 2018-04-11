Лучших врачей и медсестер выберут «активные граждане»

Организаторы проекта «Активный гражданин» запустили новое голосование, стало известно 10 апреля. Москвичам предложили выбрать лучших медицинских сотрудников.

— Можно проголосовать за участкового терапевта, педиатра, детскую медсестру и врача общей практики, — перечислил министр Правительства Москвы , руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Пользователям предложено поставить оценку от одного до десяти каждому специалисту. Во второй тур пройдут по десять человек каждой специальности, набравшие наибольшее количество баллов.