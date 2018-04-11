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Лучших врачей и медсестер выберут «активные граждане»
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Лучших врачей и медсестер выберут «активные граждане» 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Организаторы проекта «Активный гражданин» запустили новое голосование, стало известно 10 апреля. Москвичам предложили выбрать лучших медицинских сотрудников.
— Можно проголосовать за участкового терапевта, педиатра, детскую медсестру и врача общей практики, — перечислил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Пользователям предложено поставить оценку от одного до десяти каждому специалисту. Во второй тур пройдут по десять человек каждой специальности, набравшие наибольшее количество баллов.
Как отметили на официальном портале мэра и Правительства Москвы, в 2017 году в таком опросе приняли участие свыше 260 тысяч горожан.
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