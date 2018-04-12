Ещё
Вторые входы на станциях «Окружная» и «Верхние Лихоборы» на севере Москвы заработают к сентябрю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вторые входы на станциях «Окружная» и «Верхние Лихоборы» на севере Москвы заработают к сентябрю 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в ходе прямой линии с горожанами вторые входы на станциях «Окружная» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии метро планируется открыть до сентября 2018 года.
В частности жители попросили его прокомментировать ситуацию в районе Дмитровского и Коровинского шоссе.
-Что касается проблем с этим участком дороги, это связано со строительством вторых выходов на станциях «Верхние Лихоборы» и «Окружная, — поведал Сергей Собянин.
Подрядчик запоздал с запуском основной ветки в силу того, что там были крупные инженерные коммуникации, поэтому произошла сдвижка ввода этих выходов со станций метро. До сентября проблема будет устранена, подытожил мэр.
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
В САО коммунальщики приведут в порядок территорию вокруг станций МЦК Новый остановочный павильон появится напротив жилого квартала «На Базовской» Два новых объекта административно-офисного назначения появятся в САО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии73
Россия определилась с украинской трубой151
Что Россия может сделать Западу177
Британия созывает СБ ООН121
Меркель определилась с атакой по Сирии167
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение