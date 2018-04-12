Вторые входы на станциях «Окружная» и «Верхние Лихоборы» на севере Москвы заработают к сентябрю

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин , в ходе прямой линии с горожанами вторые входы на станциях «Окружная» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии метро планируется открыть до сентября 2018 года.

В частности жители попросили его прокомментировать ситуацию в районе Дмитровского и Коровинского шоссе.

-Что касается проблем с этим участком дороги, это связано со строительством вторых выходов на станциях «Верхние Лихоборы» и «Окружная, — поведал Сергей Собянин.

Подрядчик запоздал с запуском основной ветки в силу того, что там были крупные инженерные коммуникации, поэтому произошла сдвижка ввода этих выходов со станций метро. До сентября проблема будет устранена, подытожил мэр.