Около 15% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки

Москве за прошедшие сутки выпало 5,6 мм осадков, что составляет около 15% месячной нормы, которая в апреле равна 37 мм. Об этом сообщает портал «Метеоновости». «Активный холодный фронт, который пересекал столичный регион в ночь на среду, 11 ноября, отметился осадками на всей территории столичного региона. Сначала это был дождь, который в середине ночи сменился мокрым снегом, порывы ветра местами достигали 15 м/с. К 8:00 11 апреля осадки прекратились в Москве и на большей части Московской области . За процесс на столицу выпало: на ВДНХ 5,6 мм осадков, в Тушине 3,7 мм, в МГУ 2,4 мм, на Балчуге 2 мм. Это больше, чем за всю первую декаду апреля», — говорится в сообщении. Как уточняется, по области наибольшее количество осадков выпало на востоке, в Павловском Посаде 5,1 мм, в Черустях 4 мм. «К утру местами образовался временный снежный покров, в Москве до 1 см на ТСХА, по области до 3 см в Дмитрове . Днем 11 апреля температура в Москве и области достигнет 7-8 градусов тепла и выпавший снег к вечеру растает», — пояснили синоптики.