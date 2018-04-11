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П. Бирюков: Станцию метро «ВДНХ» и площадь перед аркой главного входа выставки свяжет пешеходный маршрут
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П. Бирюков: Станцию метро «ВДНХ» и площадь перед аркой главного входа выставки свяжет пешеходный маршрут 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Mos.ru
Об этом заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков.
«На площади перед главным входом ВДНХ, а также на четырех прилегающих улицах — Останкинском, 1-м и 2-м Поперечном и Продольном проездах ведется инженерная подготовка территорий. Эти территории связывают ВДНХ со знаковыми объектами столицы — Музеем космонавтики, скульптурой Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», гостиницей «Космос». Строители уже убрали старый асфальт и приступили к замене инженерных коммуникаций: ремонту водопровода и ливневой канализации с обустройством новых участков водосточной сети. Также начата реконструкция контактной сети для трамваев и троллейбусов». Станцию метро «ВДНХ» и площадь перед аркой главного входа в парковый комплекс свяжет непрерывный пешеходный маршрут. Здесь поставят удобные скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, разобьют газоны и высадят деревья», — сказал П. Бирюков.
Он также добавил, что перед парадным входом ВДНХ и на тротуарах прилегающих проездов уложены временные деревянные настилы для пешеходов, а вокруг участков ремонта установлены специальные ограждения.
«Границы площадок обозначены сигнальными огнями, чтобы они были заметны издалека, в том числе и автомобилистам. Кроме того, о ремонте водителей предупреждают временные знаки. Для транспорта же введены частичные перекрытия проезжей части с обеспечением проезда. Полного перекрытия улиц не планируется. Тротуары в проездах, примыкающих к главному входу ВДНХ, станут просторнее за счет оптимизации ширины полос движения. Для удобства пешеходов в проездах сделают новые переходы и островки безопасности, а для автомобилистов, общественного транспорта и туристических автобусов оборудуют плоскостные парковки», — добавил П. Бирюков.
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