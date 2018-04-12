В Москве установят первый памятник Тургеневу

В Москве установят первый памятник писателю Тургеневу

Москве появится памятник русскому писателю Ивану Тургеневу. Соответствующее решение принято в четверг, 12 апреля, на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме , сообщает «Интерфакс»

Памятник откроют на улице Остоженка возле дома, где жил писатель.

По словам представителя Мосгорнаследия Сергея Половинкина , что решение об установке памятника Тургеневу было принято еще в 2001 году.

«Тогда предполагалось установить памятник за счет бюджетных средств, но финансирования так и не было. Теперь памятник предполагается принять в дар городу», — сказал Половинкин на заседании.

Теперь памятник будет установлен за счет одной из девелоперских компаний.

Как ожидается, на монументе Тургенева изобразят в 30-летнем возрасте. Помимо фигуры писателя скульптором предложена композиция «Муму», изображающая собаку из одноименного рассказа Тургенева.

Отметим, в 2018 году отмечается 200-летие со дня рождения Тургенева. Памятник писателя на Остоженке станет первым в Москве. В столице установлен бюст писателя.