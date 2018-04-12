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В Москве установят первый памятник Тургеневу
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В Москве установят первый памятник писателю Тургеневу 

Мир24 2 часа назад
Фото: Москва24
В Москве появится памятник русскому писателю Ивану Тургеневу. Соответствующее решение принято в четверг, 12 апреля, на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме, сообщает «Интерфакс».
Памятник откроют на улице Остоженка возле дома, где жил писатель.
По словам представителя Мосгорнаследия Сергея Половинкина, что решение об установке памятника Тургеневу было принято еще в 2001 году.
«Тогда предполагалось установить памятник за счет бюджетных средств, но финансирования так и не было. Теперь памятник предполагается принять в дар городу», — сказал Половинкин на заседании.
Теперь памятник будет установлен за счет одной из девелоперских компаний.
Как ожидается, на монументе Тургенева изобразят в 30-летнем возрасте. Помимо фигуры писателя скульптором предложена композиция «Муму», изображающая собаку из одноименного рассказа Тургенева.
Отметим, в 2018 году отмечается 200-летие со дня рождения Тургенева. Памятник писателя на Остоженке станет первым в Москве. В столице установлен бюст писателя.
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