Граффити на «Никитской» обновят

Граффити на подстанции «Никитская» в центре Москвы обновят в рамках весеннего благоустройства

Граффити на подстанции 110 кВ «Никитская» в центре Москвы обновят 12 апреля в рамках месячника по благоустройству столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента ЖКХ и благоустройства. В пресс-службе напомнили, что подстанция, расположенная в центре Москвы в Большом Кисловском пер., — объект стрит-арта. «Энергетики комплекса городского хозяйства Москвы подгонят вышку, чтобы вымыть фасад подстанции 110 кВ «Никитская» и обновить на ней рисунок. В 2016 г., в рамках II Биеннале уличного искусства «Артмоссфера», фасад «Никитской» преобразился, на нем появилось монументальное граффити известных стрит-артистов Павла Мо и Паши Каса. Произведение уличных художников гармонично вписалось в городской пейзаж, и территория возле подстанции стала излюбленным местом для фото— и видеосъемок москвичей и гостей столицы, поэтому энергетики с особым вниманием следят за ее состоянием. Символично, что питающий центр, который обеспечивает электроснабжение Государственного академического Большого театра, Малого театра, Ленкома, театра им. Вахтангова и Новой оперы, тоже стал объектом культуры», — рассказали в пресс-службе.