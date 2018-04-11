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Граффити на «Никитской» обновят
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Граффити на подстанции «Никитская» в центре Москвы обновят в рамках весеннего благоустройства 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Граффити на подстанции 110 кВ «Никитская» в центре Москвы обновят 12 апреля в рамках месячника по благоустройству столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента ЖКХ и благоустройства.
В пресс-службе напомнили, что подстанция, расположенная в центре Москвы в Большом Кисловском пер., — объект стрит-арта.
«Энергетики комплекса городского хозяйства Москвы подгонят вышку, чтобы вымыть фасад подстанции 110 кВ «Никитская» и обновить на ней рисунок. В 2016 г., в рамках II Биеннале уличного искусства «Артмоссфера», фасад «Никитской» преобразился, на нем появилось монументальное граффити известных стрит-артистов Павла Мо и Паши Каса. Произведение уличных художников гармонично вписалось в городской пейзаж, и территория возле подстанции стала излюбленным местом для фото— и видеосъемок москвичей и гостей столицы, поэтому энергетики с особым вниманием следят за ее состоянием. Символично, что питающий центр, который обеспечивает электроснабжение Государственного академического Большого театра, Малого театра, Ленкома, театра им. Вахтангова и Новой оперы, тоже стал объектом культуры», — рассказали в пресс-службе.
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