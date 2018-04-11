В Москве может появиться новый сервис

В Москве может появиться сервис по аренде электросамокатов‍

Заявку на регистрацию товарного знака "Делисамокат" подал оператор каршеринга "Делимобиль", передает Агентство "Москва"

Ранее стало известно, что компания "Каршеринг Руссия", которая развивает сервис аренды автомобилей под брендом "Делимобиль", возьмет в лизинг более 1,6 тысячи электросамокатов с 1 апреля 2018 года до 1 марта 2020 года.

Проект "Московский каршеринг" запустили осенью 2015 года. Ежедневно горожане берут эти машины около 25 тысяч раз.