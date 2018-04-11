Столичное метро запускает проект «Экскурсовод в метро»

В Московском метрополитене запустили проект по обучению и аккредитации гидов «Экскурсовод в метро». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«В московском метрополитене стартовал пилотный проект «Экскурсовод в метро», в рамках проекта туры по станциям начнут проводить аккредитованные специалисты. Гиды, которые хотят получить аккредитацию, должны будут подтвердить знание истории метро и особенностей его работы», — рассказал заммэра.

По его словам, сдать экзамен можно в Учебном центре метрополитена на Варшавском ш., д. 93. Гиды, которые не уверены в своих знаниях, могут пройти трехдневный курс в учебном центре. Записаться на курсы или экзамен можно на сайте метрополитена.

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