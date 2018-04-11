11 апреля 2018 г. в 17.00 в актовом зале управы района Савелки состоится дополнительная встреча представителей Департамента капитального ремонта г.

Встреча пройдет в корпусе 311. Будет обсуждаться вопрос благоустройства парка 40-летия Победы г. Зеленограда.