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11 апреля 2018 г. в 17.00 в актовом зале управы района Савелки состоится дополнительная встреча представителей Департамента капитального ремонта г.
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11 апреля 2018 г. в 17.00 в актовом зале управы района Савелки состоится дополнительная встреча представителей Департамента капитального ремонта г. 

Управа района Савелки 3 часа назад
Фото: Управа района Савелки
Встреча пройдет в корпусе 311. Будет обсуждаться вопрос благоустройства парка 40-летия Победы г. Зеленограда.
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