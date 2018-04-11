Движение на участках трех улиц в САО будет ограничено с 15 апреля по 20 декабря из-за строительных работ

«Ограничения движения в связи со строительными работами в САО будет действовать с 15 апреля по 1 ноября круглосуточно на участке ул. Зеленоградская от ул. Фестивальная до д. 3 с поэтапным занятием одной полосы с обустройством временных уширений», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что с 15 апреля по 20 декабря ограничения будут действовать на ул. Валаамская от ул. Большая Академическая до д. 1 на одной полосе в каждом направлении и на участке ул. Большая Академическая в районе пересечения с ул. Валаамская на одной полосе с обустройством временных уширений.