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Движение на участках трех улиц в САО будет ограничено с 15 апреля по 20 декабря из-за строительных работ
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Движение на участках трех улиц в САО будет ограничено с 15 апреля по 20 декабря из-за строительных работ 

Агентство «Москва» 20 минут назад
«Ограничения движения в связи со строительными работами в САО будет действовать с 15 апреля по 1 ноября круглосуточно на участке ул. Зеленоградская от ул. Фестивальная до д. 3 с поэтапным занятием одной полосы с обустройством временных уширений», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что с 15 апреля по 20 декабря ограничения будут действовать на ул. Валаамская от ул. Большая Академическая до д. 1 на одной полосе в каждом направлении и на участке ул. Большая Академическая в районе пересечения с ул. Валаамская на одной полосе с обустройством временных уширений.
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