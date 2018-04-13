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Более 444 тыс. пассажиров перевезли «Ласточки» на МЦК 11 апреля
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Более 444 тыс. пассажиров перевезли «Ласточки» на МЦК 11 апреля 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фото: РИАМО
Поезда, курсирующие на Московском центральном кольце, перевезли более 444 тыс. пассажиров 11 апреля. Об этом сообщается в официальном канале МЦК в Telegram.
Новый рекорд — космический скачок! 12 апреля «Ласточки» перевезли на МЦК 444,5 тыс. пассажиров! Это на 12 тыс. больше предыдущего рекорда, установленного 11 апреля», — говорится в сообщении.
Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября 2016 г. С начала 2018 г. перевезено 28,6 млн пассажиров, всего с начала эксплуатации услугами Московского центрального кольца воспользовались более 166 млн пассажиров.
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