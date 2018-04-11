Более 2,5 миллиона москвичей примут участие в субботниках 14 и 21 апреля

Акция проводится в рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий.

14 и 21 апреля 2018 года в Москве пройдут общегородские субботники. В них примут участие не менее 2,8 миллиона жителей столицы. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства города.

14 апреля приведут в порядок объекты жилищного фонда, дворовые территории, улично-дорожные сети, офисные и административные здания. 21 апреля пройдет уборка парков, лесных массивов, и подобных объектов.

Акция проводится в рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий.

Особое внимание во время месячника благоустройства будет уделено центральным площадям, паркам и памятникам истории искусства, а также остановкам общественного транспорта и открытым платформам станций Московского центрального кольца. Кроме того, в рамках акции «Миллион деревьев» на улицах города планируют высадить 430 деревьев и 16,6 тысячи кустарников.

— Традиции проведения субботников в столице почти сто лет. Каждый год москвичи выходят на улицы, чтобы внести свой личный вклад в весеннее благоустройство, сделать столицу еще более чистой, комфортной и благоустроенной. В 2017 году на субботники вышли порядка 2,8 млн москвичей. Планируется, что в этом году число участников будет не ниже, — сказал Петр Бирюков

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