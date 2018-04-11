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На лишние деньги в Ярославле могут сделать еще пять дорог
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На лишние деньги в Ярославле могут сделать еще пять дорог 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. О возможной экономии средств станет известно после проведения электронного аукциона. По региональной части программы он состоится 16 апреля, по городской — в первой половине мая.
В предполагаемый список может быть отремонтируемых дорог вошли 5 объектов: участок улицы Пионерской от проспекта Дзержинского до улицы Урицкого, улица Красноперевальская на участке от Красноперевальского переулка до улицы Куропаткова и далее сама улица Куропаткова от улиц Большая Норская до Второй Красноперевальской. Третьим объектом стала Волжская Набережная — от улицы Победы до Красного съезда. Четвертым — улица Кудрявцева — на участке от улицы Чкалова до улицы Тургенева. Пятым — улица Красноборскую— от улицы Сахарова до улицы Университетской.
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