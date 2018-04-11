На улице Балакирева ограничат движение

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на улице Балакирева будет временно ограничено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения. Ограничения будут действовать с 1 по 15 мая. Причиной неудобств станет проведение ремонтных работ.

Ранее стало известно, что с 25 апреля по 30 июня на одном из участков Газетного переулка будет временно закрыто движение из-за ремонтно-восстановительных работ фасада здания из комплекса табачной фабрики Асмолова.