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На улице Балакирева ограничат движение
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На улице Балакирева ограничат движение 

Деловое сообщество 51 минуту назад
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на улице Балакирева будет временно ограничено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения. Ограничения будут действовать с 1 по 15 мая. Причиной неудобств станет проведение ремонтных работ.
Ранее стало известно, что с 25 апреля по 30 июня на одном из участков Газетного переулка будет временно закрыто движение из-за ремонтно-восстановительных работ фасада здания из комплекса табачной фабрики Асмолова.
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