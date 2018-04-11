На улице Балакирева на две недели ограничат движение транспорта

В Ростове с приходом весны начались масштабные ремонтные работы. До 15 мая должны отремонтировать 21 объект дорожно-уличной сети. В этот перечень вошла и улица Балакирева. Работы здесь начнутся с 1 мая.

— В связи с этим на улице Балакирева будет ограничено движение транспорта с 1 по 15 мая, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Еще 22 городские дороги должны быть отремонтированы до 25 октября. Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в нашем городе все ремонтные работы будут остановлены.