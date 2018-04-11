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На улице Балакирева на две недели ограничат движение транспорта
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На улице Балакирева на две недели ограничат движение транспорта 

161.ru 28 минут назад
Фото: 161.ru
В Ростове с приходом весны начались масштабные ремонтные работы. До 15 мая должны отремонтировать 21 объект дорожно-уличной сети. В этот перечень вошла и улица Балакирева. Работы здесь начнутся с 1 мая.
— В связи с этим на улице Балакирева будет ограничено движение транспорта с 1 по 15 мая, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Еще 22 городские дороги должны быть отремонтированы до 25 октября. Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в нашем городе все ремонтные работы будут остановлены.
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