Столичный метрополитен запустил пилотный проект по обучению и аккредитации гидов «Экскурсовод в метро»

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В московском метрополитене стартовал пилотный проект «Экскурсовод в метро», в рамках проекта туры по станциям начнут проводить аккредитованные специалисты. Гиды, которые хотят получить аккредитацию, должны будут подтвердить знание истории метро и особенностей его работы. Сдать экзамен можно в Учебном центре метрополитена на Варшавском ш., д. 93., Гиды, которые не уверены в своих знаниях, могут пройти трехдневный курс в учебном центре», — сказал М. Ликсутов.

Он также отметил, что записаться на курсы или экзамен можно на сайте метрополитена. «Занятия проводятся с 9:00 до 16:00, в группу набирают до 20 человек», — сказал М. Ликсутов.

Заммэра пояснил, что набор в учебные группы пользуется популярностью, часть групп уже сформированы. «На этих занятиях расскажут об истории развития метро, об организации работы станций и пассажирских перевозок, порядке работы в случаях чрезвычайных происшествий и правилах пользования метрополитеном, а также очень малоизвестные исторические и научные факты», — уточнил М. Ликсутов.

По его словам, для аккредитованных гидов создадут личные кабинеты на сайте метро. «Здесь они будут заносить информацию о дате, времени и маршруте ближайших экскурсий, метрополитен будет помогать экскурсоводам, приглашать их на мероприятия метро, содействовать в разработке новых экскурсионных маршрутов. Самое главное — расписание экскурсий будет опубликовано в специальном разделе сайта московского метрополитена, что позволит аккредитованным гидам существенно расширить свою аудиторию», — пояснил М. Ликсутов.

Он отметил, что решение о запуске проекта было принято после обращения от гидов, проводящих экскурсии в столичном метро.

«В московский метрополитен часто обращались гиды с вопросами: можно ли провести экскурсию, что можно сделать, чтобы беспрепятственно проводить экскурсии на станциях. Обращения также поступали от пассажиров, которые были удивлены мифическими рассказами о метро на посещаемых ими экскурсиях. Поэтому было принято решение запустить проект «Экскурсовод в метро», который позволит выделить те туры, которые соответствуют стандартам качества, проводятся действительно компетентными специалистами с учетом пассажиропотока в метро и особенностей работы московского метрополитена», — заключил М. Ликсутов.