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На трех улицах на севере Москвы с 15 апреля ограничат движение из‑за строительных работ
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На трех улицах на севере Москвы с 15 апреля ограничат движение из‑за строительных работ 

РИАМО 1 час назад
Фото: сайт мэра и правительства Москвы
На участках Зеленоградской, Валаамской и Большой Академической улиц на севере Москвы с 15 апреля до ноября-декабря текущего года будет ограничено движение в связи с проведением строительных работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Ограничения в связи со строительными работами в САО. Участок 1: Зеленоградская улица от Фестивальной улицы до дома 3, поэтапное занятие одной полосы с обустройством временных уширений. Период: с 15 апреля по 1 ноября круглосуточно», — отмечается в сообщении.
Также с 15 апреля по 20 декабря ограничения вводят еще на двух участках улиц. На Валаамской улице от Большой Академической улицы до дома 1 круглосуточно ограничат движение по одной полосе в каждую сторону, а на Большой Академической в районе пересечения с Валаамской улицей будет ограничено движение по одной полосе с обустройством временных уширений.
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