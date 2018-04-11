На трех улицах на севере Москвы с 15 апреля ограничат движение из‑за строительных работ

На участках Зеленоградской, Валаамской и Большой Академической улиц на севере Москвы с 15 апреля до ноября-декабря текущего года будет ограничено движение в связи с проведением строительных работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Ограничения в связи со строительными работами в САО. Участок 1: Зеленоградская улица от Фестивальной улицы до дома 3, поэтапное занятие одной полосы с обустройством временных уширений. Период: с 15 апреля по 1 ноября круглосуточно», — отмечается в сообщении.

Также с 15 апреля по 20 декабря ограничения вводят еще на двух участках улиц. На Валаамской улице от Большой Академической улицы до дома 1 круглосуточно ограничат движение по одной полосе в каждую сторону, а на Большой Академической в районе пересечения с Валаамской улицей будет ограничено движение по одной полосе с обустройством временных уширений.