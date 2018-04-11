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Сквозные проезды через Садовое кольцо экономят 15 мин в пути для общественного транспорта
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Сквозные проезды через Садовое кольцо экономят 15 мин в пути для общественного транспорта 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Открытие сквозных проездов через Садовое кольцо позволяет 20 тысячам пассажиров автобусов ежедневно экономить около 15 минут в пути, сообщил РИАМО в среду заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«Каждый день 20 тысяч москвичей, пассажиров городского транспорта экономят около 15 минут благодаря открытию сквозного проезда на Садовом кольце. В октябре 2017 года мы открыли новый сквозной проезд через Садовое кольцо у Павелецкого вокзала. Раньше, чтобы попасть с Садового в сторону Павелецкого вокзала, автобусы вынужденно делали оттянутый разворот до Серпуховского тоннеля и обратно. В часы пик такой маневр занимал в среднем 20-25 минут. Из-за затора нарушалась регулярность движения, маршруты были не загружены и не пользовались популярностью», — сказал Ликсутов.
По его словам, открытие нового левого поворота позволило кардинально сократить время в пути для пассажиров и повысить привлекательность наземного городского транспорта. Теперь автобусы с Садового кольца сразу поворачивают к Павелецкому вокзалу без оттянутого разворота.
«От систематических задержек избавлены три районных маршрута сети «Магистраль»: №13, 106 и 158. Они связывают Павелецкую с важной точкой притяжения — Дербеневской набережной, где расположено более десятка различных бизнес-центров и большое количество других заведений. Только на одном из маршрутов, №13, после нововведения количество пассажиров мгновенно выросло на 25%. В результате на остановках больше не нужно долго ждать автобуса, они подъезжают стабильно каждые 5-10 минут. Это время тратилось раньше на эти оттянутые развороты, мало того, серьезно увеличивалась загрузка Садового кольца», — пояснил заммэра.
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