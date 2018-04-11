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Столица готовится к субботникам
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Почти 3 млн человек могут принять участие в субботниках 14 и 21 апреля в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: сайт департамента культуры города Москвы
В общегородских субботниках в столице 14 и 21 апреля могут принять участие почти 3 миллиона человек, планируется убрать почти 12 тысяч гектаров газонов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.
«Четырнадцатого и 21 апреля в столице пройдут общегородские субботники. Ожидается, что в них примут участие не менее 2,8 миллиона человек», — говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что 14 апреля основное внимание будет уделяться приведению в порядок объектов жилищного фонда, дворовых территорий, улично-дорожной сети, офисных и административных зданий. А 21 апреля пройдет уборка парков, лесных массивов и так далее.
«Планируется убрать почти 12 тысяч гектаров газонов, промыть более 16 тысяч фасадов и цоколей, промыть и покрасить более 8,1 тысячи устройств наружного освещения, покрасить более 433 тысячи метров газонных ограждений, почти 5,3 тысячи контейнеров и почти 52 тысячи урн», — добавляется в сообщении.
Присоединиться к субботникам можно на любом этапе.
Традиции проведения субботников в столице почти сто лет. Каждый год москвичи выходят на улицы, чтобы внести свой личный вклад в весеннее благоустройство, сделать столицу еще более чистой, комфортной и благоустроенной. В 2017 году на субботники вышли порядка 2,8 миллиона москвичей. Ожидается, что в этом году число участников будет не ниже.
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