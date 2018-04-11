11 апреля в столице похолодает до 7 градусов

А в ночь со среды на четверг в Московский регион вернется мороз.

В среду, 11 апреля, температура воздуха в столице составит плюс 7-9 градусов. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России

В городе ожидается переменная облачность, без осадков. По области максимальная температура воздуха составит плюс 5-10 градусов.

По прогнозу синоптиков, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Относительная влажность воздуха — около 40%. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба.

В ночь со среды на четверг, 11 и 12 апреля, в столицу вернется мороз. Столбики термометра грозят опуститься до минус 2 градусов, говорится в публикации.

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