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11 апреля в столице похолодает до 7 градусов
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11 апреля в столице похолодает до 7 градусов 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
А в ночь со среды на четверг в Московский регион вернется мороз.
В среду, 11 апреля, температура воздуха в столице составит плюс 7-9 градусов. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.
В городе ожидается переменная облачность, без осадков. По области максимальная температура воздуха составит плюс 5-10 градусов.
По прогнозу синоптиков, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.
Относительная влажность воздуха — около 40%. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба.
В ночь со среды на четверг, 11 и 12 апреля, в столицу вернется мороз. Столбики термометра грозят опуститься до минус 2 градусов, говорится в публикации.
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