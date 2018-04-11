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Жителей и гостей Москвы призвали помочь бездомным животным на фестивале «Пасхальный дар»
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Жителей и гостей Москвы призвали помочь бездомным животным на фестивале «Пасхальный дар» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В рамках столичного фестиваля «Пасхальный дар» на Тверском бульваре работает площадка по помощи бездомным животным «Четвероногий друг», там проходят мастер-классы по уходу, лечению и реабилитации брошенных кошек и собак, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Спасибо всем, кто берет на себя заботу о брошенных животных. Понимаю, как это непросто в городских условиях. Но, тем более ценен такой поступок. В этом году фестиваль «Пасхальный дар» посвящен добрым делам. На Тверском бульваре работает площадка «Четвероногий друг» — в помощь бездомным животным», — написал Собянин на своем персональном сайте.
Он добавил, что волонтеры благотворительных фондов проводят на Тверском бульваре акции и мастер-классы по уходу, лечению и реабилитации брошенных кошек и собак. Рассказывают, как правильно установить с ними контакт, дают адреса ветеринарных клиник и приютов, помогают обрести четвероногих друзей.
«Приходите! Прошу репост о возможности сделать доброе дело», — добавил Собянин.
Мэр также рассказал, что большую часть жизни с ним рядом была собака, причем было неважно, породистая она или нет.
«Детские воспоминания о щенке, которого ты выращивал, одни из самых светлых, а о том, как собака уходила из жизни от чумки, — самые горестные», — поделился мэр.
Весенний фестиваль «Пасхальный дар» в этом году проходит с 7 по 15 апреля. Это один из традиционных фестивалей цикла «Московские сезоны», который уже не первый год позволяет москвичам и гостям столицы ярко и весело встретить светлый праздник Пасхи на улицах города. География фестиваля охватила 38 площадок: 25 площадок — в центре Москвы, округах и парках, а также 13 площадок на территориях московских храмов.
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