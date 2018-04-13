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В Москве увеличат количество социальной рекламы о животных в приютах
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В Москве увеличат количество социальной рекламы о животных в приютах 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Объем социальной рекламы о благотворительных фондах, которые занимаются брошенными животными, нарастят в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу.
"Коллеги спрашивали про социальную рекламу. Мы нарастим часть социальной рекламы, чтобы люди знали, чем занимаются эти благотворительные фонды, какие проблемы есть, связанные с брошенными животными", — сказал мэр в ходе общения с представителями фондов.
Также он добавил, что даст поручение активнее проводить в школах, библиотеках и других образовательных учреждениях «уроки добра».
"Я думаю, они (образовательные учреждения) и так открыты для вас. Главное, чтобы было желание у самих благотворительных фондов. Я обязательно дам поручение, чтобы инициатива была не только от вас, но и от самих школ", — сказал Собянин в ответ на просьбу увеличить количество таких уроков, а также активизировать взаимодействие между школами и приютами.
Кроме того, мэр рассказал, что волонтеров центра «Мосволонтер» могут задействовать в работе фондов помощи животным.
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