В Москве увеличат количество социальной рекламы о фондах, помогающих животным

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Власти Москвы намерены увеличить в городе количество социальной рекламы о благотворительных фондах, занимающихся брошенными животными. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы нарастим часть социальной рекламы, чтобы люди знали, чем занимаются эти благотворительные фонды, какие проблемы есть, связанные с брошенными животными", — сказал он во время общения с представителями фондов.

Собянин также пообещал дать поручение активизировать работу в школах, библиотеках и других образовательных учреждениях в рамках «уроков добра» в ответ на просьбу увеличить число подобных занятий и активизировать взаимодействие между школами и приютами.

"Они [образовательные учреждения] и так открыты для вас. Главное, чтобы было желание у самих благотворительных фондов. Я обязательно дам поручение, чтобы инициатива была не только от вас, но и от самих школ", — отметил мэр.

По его словам, к работе благотворительных фондов помощи животным могут быть привлечены и добровольцы центра «Мосволонтер».