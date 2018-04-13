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В Москве увеличат количество социальной рекламы о фондах, помогающих животным
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В Москве увеличат количество социальной рекламы о фондах, помогающих животным 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены увеличить в городе количество социальной рекламы о благотворительных фондах, занимающихся брошенными животными. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы нарастим часть социальной рекламы, чтобы люди знали, чем занимаются эти благотворительные фонды, какие проблемы есть, связанные с брошенными животными", — сказал он во время общения с представителями фондов.
Собянин также пообещал дать поручение активизировать работу в школах, библиотеках и других образовательных учреждениях в рамках «уроков добра» в ответ на просьбу увеличить число подобных занятий и активизировать взаимодействие между школами и приютами.
"Они [образовательные учреждения] и так открыты для вас. Главное, чтобы было желание у самих благотворительных фондов. Я обязательно дам поручение, чтобы инициатива была не только от вас, но и от самих школ", — отметил мэр.
По его словам, к работе благотворительных фондов помощи животным могут быть привлечены и добровольцы центра «Мосволонтер».
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