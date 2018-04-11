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Москвичи смогут помочь пожилым людям в рамках фестиваля «Пасхальный дар» 11 и 13 апреля
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Москвичи смогут помочь пожилым людям в рамках фестиваля «Пасхальный дар» 11 и 13 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар» в среду и 13 апреля пройдут благотворительные акции по помощи пожилым людям на двух площадках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Мы в городских мероприятиях участвуем не первый раз. «Пасхальный дар» для нас — это возможность больше рассказать о помощи пожилым людям, привлечь к нашей работе больше людей. Наш фонд будет работать на площадках фестиваля два дня: 11 апреля — на Профсоюзной улице, и 13-го — на площади Революции», — сказала представитель фонда «Старость в радость» Алла Романовская.
Она уточнила, что к стенду можно будет приносить вещи для пожилых людей, живущих в домах престарелых. Это могут быть мягкие сладости (зефир, пастила, диабетические сладости), товары для творчества. Также творчеством можно будет заняться и прямо на площадке: планируются мастер-классы по росписи яиц, декупажу.
«Здесь же пройдет отличная акция «Добрая почта»: можно будет подписать открытку бабушке или дедушке, проживающим в одном из подшефных интернатов, написать пожелания, поделиться добрыми словами. Их затем доставят адресатам. А наш попечитель Родион Газманов со своими друзьями-артистами будет оба вечера давать концерты в поддержку фонда и тоже рассказывать людям, что помогать другим легко и приятно», — отметила Романовская.
Весенний фестиваль «Пасхальный дар» в этом году проходит с 7 по 15 апреля. Это один из традиционных фестивалей цикла «Московские сезоны», который уже не первый год позволяет москвичам и гостям столицы ярко и весело встретить светлый праздник Пасхи на улицах города. География фестиваля охватила 38 площадок: 25 площадок — в центре Москвы, округах и парках, а также 13 площадок на территориях московских храмов.
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